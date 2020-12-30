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среда, 30 декабря 2020 11:46

Путин подписал закон о блокировании соцсетей за цензуру против российских СМИ

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Путин подписал закон о блокировании соцсетей за цензуру против российских СМИ
В России приняли закон о цензуре СМИ. Фото: ppt-online.org

Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.

30 декабря соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

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Теперь Роскомнадзор имеет право блокировать "интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ за расовую, национальную, политическую принадлежность".

Генпрокурор РФ и его заместители по согласованию с Министерством иностранных дел России могут предоставлять любому сайту статус "причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина РФ".

Такие интернет-ресурсы попадут в специальный список. По этому списку будут начислять определенные ограничения.

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете цензуры в интернете. Роскомнадзор может заблокировать интернет-ресурсы из-за цензуры против российских СМИ.

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