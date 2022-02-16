"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля

Ряд западных СМИ со ссылкой на разведку США раньше написали, что Россия нападет 16 февраля. Этого не случилось. День перед этим минобороны РФ даже заявило о начале отвода войск от границ Украины, но западные и украинские чиновники не спешат радоваться. Хотят увидеть свидетельства. 15 февраля президент США Джо Байден выступил с очередным заявлениям, в котором пригрозил Москве ответом и санкциями в случае атаки. Перед этим в Москве завершил визит в Киев и Москву германский канцлер Олаф Шольц. А российская Дума попросила Владимира Путина признать независимость так называемых Л/ДНР. В случае признания, говорят украинские политики, Минские соглашения потеряют важность, а Москва официально сможет ввести туда войска.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов сказал британской The Guardian, что Россия не нападет на Украину, если та ее не спровоцирует или не начнет убивать русских в или за пределами России. Некоторые эксперты давно говорят, что Москва может устроить провокацию, чтобы начать агрессию против Украины. Раньше разведка США даже писала, что уже были готовы актеры для такой постановки.

Некоторые обозреватели давно говорят, что Россия от начала не намеревалась нападать, а блефовала и хотела взять США и ЕС "на слабо", чтобы дали обещания об отказе принимать Украину в НАТО. Тогда б Путин снова смог показать себя победителем, "который нагнул Запад". Но в этот раз Америка решила не поддаваться на провокации и не идти на уступки России.

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Автор: Reuters 16 февраля в Украине огласили Днем единства

Путин ведет только виртуальные гибридные войны в телевизоре - российская обозреватель

Российская обозреватель Юлия Латынина давно говорит, что масштабной войны против Украины не будет, потому что Путин ведет только "виртуальные гибридные войны в телевизоре", где главное не победа, а картинка. Что не значит, что нет реальных жертв.

Путин подорвался на собственной гранате

"Путин подорвался на собственной гранате. – говорит она. - Он бряцал оружием, торговал непредсказуемостью. Выкатил странный ультиматум, который частично состоял из абсолютно нереализуемых частей, как то отвод войск НАТО из стран Альянса Восточной Европы, а частично из вещей, которые Запад и так делать не собирался - не принимал Украину. Поэтому в Кремле были уверены, что с половиной ультиматума Запад согласится и можно будет повесить себе фиговый листок и говорить: "Ми это выторговали".

Автор: Фото со страницы Юлии Латыниной в Facebook Российский обозреватель Юлия Латынина считает, что Путин ведет скорее виртуальные войны в телевизоре. Но они, к сожалению, тоже не без жертв

"А оказалось, что в игру "Сражение с бумажным тигром" могут играть двое. – продолжает она. - В нее всегда играли деградирующие режимы типа иранского или ливийского, когда храбро боролись с Америкой. Америка, правда, этого не замечала. Путин подумал "А чем я хуже?". Но тут вдруг Америка начала игру в ответ. На наших глазах американцы открыто нагнетали ставки, чтобы потом с торжеством объявить "Байден предотвратил Третью мировую войну". Делают они это еще и затем, чтобы заставить определиться союзников в Европе – вы с Москвой, или с нами. Позиция американцев очень выгодна Украине. Впервые Киев получает, действительно, серьезную международную помощь".

Также обозреватель считает, что ситуация дальше будет нормализироваться.

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Через неделю-две никто не вспомнит об угрозе войны, как сейчас никто не помнит, как Лукашенко шантажировал Европу беженцами

"Ситуация тихо пойдет на сдувание и через неделю-две никто уже не вспомнит об угрозе войны, как сейчас никто не помнит, как Олександр Лукашенко шантажировал Европу ближневосточными беженцами. – пишет Латынина. - Хотя не исключаю, что Путин может еще попробовать сделать провокацию с "бандеровцами убивающими русских", и посмотреть, какая будет реакция. Пока даже фирменной истории, которая предшествовала войне против Грузии 2008 года, когда были постоянные перестрелки на осетино-грузинской границе, даже этого пока на Донбассе нет".

Автор: Reuters 16 февраля в Украине огласили Днем единства

Также Юлия Латынина считает, что Москва избрала один из самых кротких ответов на провал угроз войной – шантажировать Украину и Запад признаниям Л/ДНР из перспективой официально ввести туда войска и с новой силой возобновить войну на Донбассе. Россия может признать эти "республики" в границах Луганской и Донецкой областей целиком, и тогда будет угрожать их "освобождениям". Но признавать Л/ДНР – не то же самое, что бомбить Киев, говорит она.

Все факторы сыграли против Путина и начала войны - украинский эксперт

Украинский экономический эксперт и член "Несторовской группы" Владимир Дубровский тоже считает, что Москва блефовала войной. Но, по его мнению, это не конец и возможны новые провокации и гибридная агрессия.

Угроза войной - это был блеф, чтобы заставить Зеленского и Запад выполнять условия Минской капитуляции

"Это был блеф, чтобы заставить Зеленского и Запад выполнять условия Минской капитуляции. – говорит он. - Путин отступил, но не просто, а на заранее подготовленные позиции - Дума дала ему основания признать так называемые Л/ДНР. Он может легко использовать эту карту в следующем туре переговоров. Глава Украины будет перед выбором: выполнять Минск в его российской интерпретации или РФ выходит из Минска, признает "республики" и по их просьбе вводит туда свои или ОДКБ войска. Тогда Киев теряет шансы на реинтеграцию этих территорий".



Но также эксперт считает, что риски вторжения были реальными, и, возможно, его предотвратили.

Автор: Фото со страницы Владимира Дубровского в Facebook Украинский эксперт Владимир Дубровский считает, что против войны Путина против Украины сыграли ряд факторов и алярмизм стран Запада

"Похоже, Кремль планировал военную операцию на конец февраля - на годовщину победы Майдана 21 февраля или оккупации Крыма. Расчет был, что это самый холодный месяц и земля промерзнет. Что истощатся запасы газа и угля, будут перебои с электроэнергией и отоплением. Что на фоне этого удастся создать благоприятную почву для путча в Киеве. Например, попытаются посадить Петра Порошенко, и на эмоциях Зеленского сыграют вражеские агенты. Что удастся запустить "Северный поток-2", так что "Газпром" не пострадает. Что удастся перессорить Запад. Ничего из этого не случилось", - пишет Дубровский.

Сейчас устроить войну было бы для Путина большой ошибкой, по мнению эксперта, но не факт, что он ее не совершит. Потому что он понимает, что дальше все для него будет хуже - украинская армия вооружается и теперь уже плохим тоном на Западе стало не давать ей оружия.

Автор: Reuters Украинский танк во время учений в Харьковской области, 10 февраля

"Путин сам себя загнал в тяжелый выбор. – считает Дубровский. - Отступить нельзя, свои не поймут, решат, что слаб. Вперед идти страшно. Вопрос, что сочтет менее рискованным. В данном случае работает не идеология, а расчет. Имеем дело с миллиардером, любителем гимнасток и роскоши. Его целевая функция - не мировая революция, а собственное благополучие и власть. Такое же окружение. Это обычные бандиты 1990-х, любители пограбить под соусом имперской идеологии".

Есть надежда, что цена вторжения для Путина будет больше, чем выгода

"В Холодной войне, в теории игр, появился сценарий "Гарантированного взаимного уничтожения" - игра, в которой обе стороны в повышении ставок доходят до критической точки, но затем разворачиваются обратно, потому что в этой точке от исполнения угроз обе теряют больше, чем приобретают. Есть надежда, что цена вторжения для Путина тоже будет больше, чем выгода – но, при условии, что ему удастся отступить, не потеряв лицо", - говорит эксперт.

Дубровский считает, что для Путина вариантом сохранить лицо может быть признать Л/ДНР, ввести туда войска, или присоединить его к РФ.

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"Своим подданным он объяснит, что теперь Украину в НАТО точно не примут из-за неулаженного территориального конфликта. – говорит эксперт. - Хотя уже есть такой конфликт в Крыму и ОРДЛО, но это никого не волнует. И если откажут в членстве в НАТО, то скорее из-за вето Венгрии, или Франции с Германией", говорит эксперт.

Что касается нагнетания, это действительно инструмент предотвращения, считает эксперт.

Путин рискует стать в глазах мира вторым Усамой бин Ладеном

"Реальна угроза или нет, лучше перестраховаться – тогда меньше шансов реализации. – считает эксперт. - Если Путин надеялся повторить историю с обстрелом Цхинвали (повод для начала войны в Грузии 2008-го. – Gazeta.ua), то в такой обстановке, как сейчас, даже если провокация удастся, никто в нее не поверит. Это повышает цену вторжения. Если оно происходит "на ровном месте", Путин стает в глазах мира Усамой бин Ладеном. Под это можно усилить Украину и уронить российские активы".

Россия может пойти только на малую быструю операцию - польский генерал

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, тоже считает, что войны не будет.

Русские всегда делают ставку на внезапность. Сейчас это невозможно. Все следят за их войсками, даже на уровне одного танка

"Русские укрепили потенциал в регионе. Но его недостаточно, чтобы провести масштабную операцию, разбить украинскую армию, лишить ее возможности защищаться, а украинский народ сопротивляться. Накопленный потенциал дает им преимущество перед украинцами 3:1. Дело не в количестве солдат, а в потенциале. По количеству военных силы похожи – в украинской армии около 140 тыс. солдат. Но разница в вооружении и оборудовании дает русским преимущество. Для успеха на главном направлении атаки преимущество должно быть 6:1. Русские всегда делают ставку на внезапность. Сейчас это невозможно. Все следят за их войсками, даже на уровне одного танка", - сказал генерал в интервью изданию Dziennik.

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Автор: Polityka Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Путин может еще пойти на малую и быструю операцию, если Запад не даст ему уйти, не потеряв лицо

"Американская разведка основана на информации, подготовленной русскими. Сценарий и план войны известен очень небольшой группе людей в окружении Путина, который еще не отдал приказ. От него до операции - три дня. Не верю, что у разведки есть точная информация. Факт начала операции будет виден в массе войск, идущих к границе", - говорит генерал.

Путин надеялся, что Запад как-то ему уступит, считает польский военный.

"Похоже, немцы и французы немного уступили. Путин рассчитывает, что сможет раструбить об успехе в России. Он должен выйти из кризиса с лицом. Если Запад будет упорствовать, проведет ограниченную операцию, которой может предшествовать провокация. Это может быть на Донбассе или где-то на востоке Украины, где есть мечтающие о "Новороссии". Они могли бы начать протесты и попросить помощи у Путина. Но в таком случае это будет малая, быстрая и ограниченная война. Путин проверяет реакцию НАТО. Несколько членов Альянса не выдержали это испытание. Например, Венгрия", - говорит генерал.

В интервью Gazeta.ua американский военный Гарри Табах тоже рассказал, что Россия не планировала нападения, а хотела только напугать Украину и Запад, и добиться от них за это уступок. А Байден и другие лидеры западных стран вели свою игру с алярмированиям угроз, чтобы повысить свои рейтинги дома.