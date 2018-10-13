Путин поднял вопрос автокефалии Украины

Автор: народна правда Путин вынес вопрос об автокефалии Украины в Совет безопасности РФ

Президент России Владимир Путин вечером 12 октября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос автокефалии Украинской церкви

"Участники совещания обменялись мнениями о положении Русской православной церкви в Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решение приступить к оказанию автокефалии церкви Украины, отмена грамоты 1686 о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в Кремле заявили, что "защищать интересы православных" в Украине в случае, если события "войдут в русло противоправных действий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет рассказал, на каком языке будут служить в поместной церкви

11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение приостановить действие указа 1686 о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, который в России считают передачей канонической территории Украины.