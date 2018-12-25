Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 25 декабря, встретились в Москве.
Во время переговоров Путин отличился необычным поведением, когда говорил Лукашенко. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.
Так, Путин сильно одной рукой держится за ручку кресла, а другую сжимает в кулак, одновременно президент РФ несколько раз отрывает носки ботинок от ковра.
"Мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить", - сказал в это время Лукашенко.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудят нюансы, связанные с проведенным Россией налоговым маневром в нефтяной сфере. Кроме того, президенты поговорят о комплексе двусторонних союзных отношений.
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Пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что весь бред российской пропаганды - это произведение самого главы Кремля. За несколько часов пресс-конференции Путин повторил все стереотипы и клише кремлевской пропаганды.
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