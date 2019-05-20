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понедельник, 20 мая 2019 12:49

Путин отказался поздравлять Зеленского

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Путин отказался поздравлять Зеленского
Президент РФ отказался приветствовать новоизбранного президента Украины / фото Радио Свобода

Президент РФ Владимир Путин не будет отправлять поздравления или звонить Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая на посту президента Украины.

"Президент Путин приветствовать президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - добавил Песков.

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Ранее Кремль уже не раз отказывался приветствовать Зеленского с победой на выборах после официального объявления результатов голосования.

20 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Затем он принял командование Вооруженными силами Украины в Мариинском парке.

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Дата
20
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