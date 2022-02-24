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Спецтема: Напад Росії на Україну

Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц

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Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
Шольц заявил, что Путин не выиграет войну. Фото: Украинская правда

Путин развязал войну, которой не было на континенте 75 лет. Но он в нем не победит.

"Сейчас мы переживаем начало войны, которой не было в Европе более 75 лет", – заявил канцлер Олаф Шольц в телеобращении к немцам.

"Путин решил напасть на Украину – на суверенное государство – это не может никем и ничем быть оправданным", - подчеркнул Шольц.

Он назвал это попыткой стереть с карты целое государство.

Путин хочет вернуть время, но не может быть возвращение к временам, когда большие страны принимали решение из-за председателей малых; до времен холодной войны, когда супердержавы делили мир между собой на сферы влияния; не может быть возвращение к 1998 году, когда граждане Центральной и Восточной Европы завоевали себе право на демократическое развитие, заявил канцлер.

"Это нарушение суверенитета мы не примем", – заверил Шольц.

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Запад предостерег Путина постоянно перед войной с Украиной, но тот все предупреждения "выпустил в воздух".

"Эта война – это война Путина, а не русского народа… Но Путин не победит!" – подчеркнул Шольц.

Он призвал Кремль прекратить агрессию, забрать свои войска и отозвать признание незаконных самопровозглашенных образований на востоке Украины. Сейчас, подчеркнул Шольц, нужно позаботиться о том, чтобы эта война не перекинулась на другие страны Европы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его государство вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Новые санкции будут направлены против 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая членов российской элиты и их семей, частную военную компанию "Вагнера" ​​и крупные российские банки.

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