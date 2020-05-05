Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Ким Чен Ына наградили медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне". Фото: Фейсбук Посольства России в КНДР

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

5 мая в Северной Корее посол России передаЛ медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон. Они договорились продолжать активные усилия по реализации достигнутых договоренностей руководителей двух стран о российско-корейское сотрудничество. Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей Фейсбук-странице.

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"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью" 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "За большой личный вклад в увековечение памяти погибших и похороненных на территории КНДР советских граждан и проявленное заботу о сохранении захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын здоров, заявил специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и национальной безопасности Мун Чжон Ин.