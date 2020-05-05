Путин наградил Ким Чен Ына медалью

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1467
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1386
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1080
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1782
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1539
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
16
8
16
8
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Видео
Все видео
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 999
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3537
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1548
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 918
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 10:22

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

  Комментировать
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Ким Чен Ына наградили медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне". Фото: Фейсбук Посольства России в КНДР

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

5 мая в Северной Корее посол России передаЛ медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон. Они договорились продолжать активные усилия по реализации достигнутых договоренностей руководителей двух стран о российско-корейское сотрудничество. Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей Фейсбук-странице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ын здоров

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью" 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "За большой личный вклад в увековечение памяти погибших и похороненных на территории КНДР советских граждан и проявленное заботу о сохранении захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын здоров, заявил специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин наградил Ким Чен Ына медалью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
12
 Просмотров: 32916
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 23247
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 16065
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 13410
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 13356
Мир
Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выбори президента
Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выбори президента Просмотров: 9
Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону
Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону Просмотров: 405
Коронавирус в мире: количество смертей увеличивается
Коронавирус в мире: количество смертей увеличивается Просмотров: 567
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
8
 Просмотров: 810
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
1
Поезд упал на пассажиров
Голосов: 47
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua