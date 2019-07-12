"Путин начал с "привет" - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским

Песков рассказал подробности разговора Зеленского и Путина. Фото: из открытых источников

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина носил прагматический характер и продолжался 20 минут.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Это был первый разговор, ознакомительный, двух президентов. Вы знаете, что они впервые общались по телефону. Ранее никаких контактов между ними не было. Разговор носил прагматический характер", - сказал Песков.

Добавил, что работа относительно всех удерживаемых лиц будет продолжена на экспертном уровне.

Когда может произойти следующая беседа глав двух государств, неизвестно.

Относительно того, насколько быстро украинская сторона согласовала этот телефонный разговор, Песков сказал, что достаточно оперативно.

11 июля Зеленский провел первую телефонную беседу с Путиным. "Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению находящихся с обеих сторон людей. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - говорится в сообщении Кремля.