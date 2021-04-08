Путин и Меркель провели второй телефонный разговор за полмесяца: что обсудили

Путин и Меркель снова провели телефонный разговор. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путина и канцлер Германии Ангела Меркель во 2-й раз за последние 2 недели провели телефонный разговор.

Об этом сообщила пресс-служба главы Кремля.

Путин в разговоре с Меркель вновь заявил, что Украина должна пойти на переговоры с боевиками ЛНР и ДНР и предоставить оккупированному Донбассу "правовой статус".

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"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса с целью полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтверждено настроение на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также президент и канцлер обсудили ситуации в Сирии, Ливии и на Балканах.

Меркель завела разговор о русском оппозиционере Алексее Навальном, который находится в колонии.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского.