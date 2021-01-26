Путин хочет запретить приравнивание действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Путин хочет вести законопроект о запрете приравнивать СССР с нацистской Германией. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин собирается подготовить законопроект, который запрещает публично отождествлять СССР и нацистскую Германию во Второй мировой войне.

Поручение Госдума подготовит к 1 июня 2021 года, говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.

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В Законе "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" появится запрет приравнивать роль Советского Союза и гитлеровского режима.

Такой запрет предложила ввести руководительница комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская. Ей не понравилось, что в России публикуют книги для молодежи, в которых отождествляют действия Красной армии с нацистской Германией.

По словам Путина, в РФ "нужно аккуратно это запретить".

Государственная Дума России приняла законопроект, который ужесточает наказание за распространение фейковой информации в интернете.