Путин хочет сотрудничать с Байденом, но его слова не забудет - Песков

Путин хочет сотрудничать с Байденом. Фото: dw.com

Кремль хочет поддерживать партнерские отношения с Вашингтоном ради интересов всего мира, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о том, что глава РФ Владимир Путин убийца.

Об этом 19 марта сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Он ответил на вопрос журналиста, ждет ли мир новая "холодная война".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден проигнорировал вопрос о возможных дебатах с Путиным

"Вы видите, что касается РФ, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами. Потому что это в интересах не только наших 2 стран, но и в интересах всего мира. Но конечно, мы не можем не учитывать слова Байдена", - прокомментировал Песков.

По его словам, Россия надеется на лучшее, но всегда готова к худшему.

Песков напомнил, что Путин предложил Байдену провести беседу в открытом режиме, но долго ждать ответа в Кремле не собираются.

"Вряд ли попытки диалога будут продолжаться до бесконечности. Здесь не нужны никакие попытки. Сделано запрос. На него или есть ответ, или нету. Отсутствие ответа, в общем, это отказ от такого общения", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.