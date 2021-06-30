Путин говорит, что ему вкололи "Спутник". Но видео не покажет

Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Об этом он сказал во время прямой линии с россиянами 30 июня.

Отметил, что видео его вакцинации не покажут. Мол, россияне должны поверить ему на слово.

Также напомнил, что именно этой вакциной прививают вооруженные силы РФ.

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Ранее Путин отказывался делать прививку российской вакциной "Спутник V", потому что тот был несертифицированным препаратом. Всемирная организация здравоохранения одобрила семь вакцин от коронавируса. Это китайские Sinovac и Sinopharm, немецкая Pfizer/ BioNTech, американские Janssen и Moderna, а также два варианта вакцины от AstraZeneca, что производят в Индии и Кореи. Российскую вакцину не одобрило и Европейское агентство по лекарственным средствам, EMA. Несмотря на это ее применяют 60 стран мира. По итогам 2020 года Россия стала лидером по чрезмерной смертности, обогнав США, Испанию, Великобританию. 29 июня в стране зарегистрировали рекордное количество умерших от Covid-19 за все время пандемии. Прогнозируют, что третья волна коронавируса грозит РФ более масштабными потерями, чем первые две, а количество жертв пандемии может достичь 1 млн человек. Со 2 июля Украина ограничила въезд людей из стран, где произошла вспышка штамма "дельта"-коронавируса. В частности, из России.