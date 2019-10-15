Пусть курдам помогает Наполеон Бонапарт: Трамп вывел войска из Сирии

Трамп сказал, что каждый, кто хочет помочь курдам, может заняться этим. Фото: Ian Langsdon

Президент США Дональд Трамп предложил защищать курдов в Сирии России, Китаю или Наполеону Бонапарту.

Американский лидер сказал, что каждый, кто хочет помочь курдам, может заняться этим.

"Хотя Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт", - написал Трамп в Twitter.

Также он сообщил, что США уже вывели войска из Сирии после победы над "Исламским государством".

"Американские военные не смогут помочь курдам, потому что находятся за 7000 миль от того, что происходит", - сказал президент США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии 9 октября. Ее задача - борьба с Рабочей партией Курдистана и "Исламской государством". Операция проводится совместно с формированиями свободной Сирийской армии. США отказались поддержать Анкару. Боевики курдской повстанческой группировки "Сирийская демократические силы" (SDF), пользующихся поддержкой США, назвали это ударом ножом в спину.