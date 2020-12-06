Протесты во Франции: сообщили количество задержанных

В Париже протестуют против закона о полиции. Фото: bfmtv.com

Во Франции на протестах против полицейского насилия и планов президента Эммануэля Макрона по расширению полномочий силовиков задержали 95 человек.

В Париже, Лионе, Дижоне и Нанте протесты переросли в столкновения. Об этом сообщает BFMTV в воскресенье, 6 декабря.

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"В Париже на демонстрации против законопроекта о" глобальной безопасности "участники отправились шествием к площади Республики, в новых рядах появились несколько сотен провокаторов, которые начали громить автомобили, уличная мебель, бить окна. Один из протестующих был тяжело ранен в руку, другой - в лоб, журналист получил травму ноги ", - отмечается в сообщении.

Полиция сообщила также о 67 пострадавших в своих рядах.

Под Верховной Радой в Киеве состоялась акция предпринимателей "Налоговый майдан". В правительственном квартале между митингующими и правоохранителями возникла потасовка.