Протесты в Мьянме: силовики убили 80 человек

По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты. Фото: Reuters

В Мьянме за сутки при столкновениях между протестующими и силовиками погибли 83 человека. По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты.

Об этом пишет DW со ссылкой Ассоциацию помощи политическим заключенным в стране.

В Мьянме за сутки при столкновениях между протестующими и силовиками погибли 83 человека. По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мьянме военная хунта открыла интернет

Днем ранее правозащитники сообщали о 618 погибших. 3 102 человека находятся под арестом, 63 уже приговорены к тюремному заключению, также выдано 656 ордеров на аресты. 5 апреля сообщалось о 568 погибших.

Мьянме грозит гражданская война и "кровавая бойня неизбежна". Военные усиливают наступление на демонстрантов, которые выходят против государственного переворота. Об этом заявила посол ООН в Мьянме Кристин Шренер Бургенер. Она призвала международные организации предотвратить войну, но не уточнила, что именно нужно делать.