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суббота, 29 января 2022 23:54

Протесты в Казахстане: президент Токаев рассказал о своем приказе стрелять

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Протесты в Казахстане: президент Токаев рассказал о своем приказе стрелять
Большинство погибших во время протестов в Казахстане – мирные жители. Фото: Reuters.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев заявил, что взял на себя ответственность за применение оружия силовиками во время протестов в стране в начале января.

Об этом сообщает "Хабар-24".

По его словам, руководители правоохранительных органов не брали на себя ответственность.

"Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день спрашивали бы у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война – надо было брать на себя ответственность. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение", - заявил Токаев.

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К тому же, президент отметил, что международное расследование гибели людей во время протестов проводить не нужно.

"По международному расследованию событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть честные и объективные люди, которые станут во главе общественных комиссий", - сказал он.

Протесты в Казахстане загорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ. В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. 6 января в страну ввели войска ОКГБ. В пятницу, 7 января, Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять на поражение в протестующих без предупреждения. 10 января Токаев заявил о подавлении протестов. Во время протестов в стране погибли 225 человек.

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