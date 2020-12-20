Протесты в Беларуси: задержали полторы сотни митингующих

Назвали количество задержанных на протестах в Беларуси. Фото: Reuters

В Беларуси задержали около полутора сотен участников акции протеста.

Так, в списках правозащитников в отношении задержанных уже 149 имен. Большинство людей задержали в Минске. Соответствующие данные приводит правозахичний центр "Вясна".

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По официальным данным белорусских правоохранителей, в воскресенье в Минске задержали около 100 человек.

В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала". Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.