Протесты в Беларуси: США высказали свою позицию

Госсекретарь США призвал официальный Минск отпустить задержанных протестующих. Фото: REUTERS

США призывают официальный Минск отпустить всех незаконно задержанных участников протестов.

"США глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждают насилие в отношении мирных протестующих и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование интернет-обслуживания и жестокое обращение с заключенными", – сказал госсекретарь США Майк Помпео, передает "Интерфакс".

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Также госсекретарь призвал официальный Минск согласиться на предложение ОБСЕ стать посредником между оппозицией и властью.

В Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.