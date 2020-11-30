Протесты в Беларуси: назвали количество задержанных

Силовики с самого утра начали взимать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы. Фото: Belsat

В Беларуси в воскресенье прошли акции протеста под названием "Марш соседей". По состоянию на 23:00 силовики задержали как минимум 385 участников протестов.

По информации правозащитников, задержанные являются в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Витебске и Могилеве. Такие данные опубликовал правозащитный центр "Вясна".

Второе воскресенье подряд акции протеста прошли в местном формате. Минчане собирались во дворах, колоннами шли к точке сбора в каждом районе. В столице таких было определено 60.

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Демонстранты организовали цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали взимать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.

В Беларуси с начала августа продолжаются масштабные акции протеста против режима Лукашенко. Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала условия диалога с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.