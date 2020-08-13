Протесты в Беларуси: на украинских волонтеров завели уголовное дело

На украинских волонтеров в Беларуси завели дело. Фото: Наша Нива

В Беларуси открыли дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Дело открыли по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения, сообщает Радио Свобода со ссылкой на белорусскую правозащитницу Татьяну Равьяку.

"Они приехали в Беларусь от правозащитной организации Восток-SOS в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которые имеют много работы через многочисленные аресты во время протестов", - говорится в сообщении.

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Волонтеров Восток SOS задержали в Минске 12 августа. Они снимали задержания мужчины, который просто переходил дорогу.