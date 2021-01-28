Протесты не помогли. Протесты не помогли. В Польше официально запретили аборты

Запрет на аборты в Польше вступил в силу. Фото: dw.com

В Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о запрете абортов. Оно вступило в действие 27 января.

Ранее его действие откладывали из-за протестов, сообщает Укринформ.

Для того чтобы постановление вступило в силу, его должны опубликовать в "Вестнике законов". В правительстве страны уже подтвердили соответствующее решение.

Принятый документ предусматривает, что женщина может сделать аборт только в случае изнасилования, инцеста и когда ее жизни или здоровья находится в опасности.

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22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста. Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.