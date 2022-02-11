Протесты дальнобойщиков: в Канаде ввели чрезвычайное положение

На фоне акции протеста дальнобойщиков, заблокировавших движение транспорта, вводят чрезвычайное положение. Фото: Reuters

Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение на своей территории из-за длительных протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений.

Протестующие несколько дней препятствуют движению транспорта между канадским Виндзором и американским Детройтом, заявил в пятницу премьер-министр Онтарио Даг Форд во время пресс-конференции в Торонто, передает CTV news. Это наносит многомиллионный ущерб экономике Канады и США.

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"Я созову кабинет министров, чтобы использовать законные полномочия для срочного принятия распоряжений, которые четко прояснят, что блокировать и препятствие движению товаров критически важной инфраструктуры является незаконным. Речь о защите пограничных пунктов, национальных автобанов, аэропортов, портов, мостов и железной дороги. Это будет касаться и защиты безопасного движения "скорых" и общественного транспорта по муниципальным и провинциальным дорогам, а также передвижения по тротуарам", - отметил премьер.

Форд также пообещал новые судебные иски против протестующих, включая штрафы до $100 тыс. и возможное тюремное заключение за несоблюдение распоряжений правительства.

6 февраля канадская столица Оттава объявила чрезвычайное положение в ответ на продолжающиеся протесты в центре города.