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понедельник, 13 января 2020 03:25

Протестующих в Иране разогнали оружием и дубинками - СМИ

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Протестующих в Иране разогнали оружием и дубинками - СМИ
В Иране силой разогнали митинг. Фото: ВВС

Иранские силовики начали разгон протестов, вспыхнувших после того как Тегеран признал сбивание самолета МАУ, что ранее отрицал.

По словам протестующих, проправительственные боевики открыли огонь по демонстрантам, пишет Daily Mail.

Студенты забили ворота Амиркабирского технологического университета, которые располагается возле посольства США, в знак протеста. Кроме этого, демонстранты подожгли и снесли плакаты Аятоллы Али Хаменеи и убитого генерала Касема Сулеймани.

На фоне криков "Смерть Хаменеи" силы безопасности открыли огонь из резиновых пуль и начали использовать слезоточивый газ.

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Подавление демонстраций начались через несколько часов после того, как президент США предупредил Тегеран: "Не убивайте своих протестующих".

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