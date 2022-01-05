Протестующие снесли памятник Назарбаеву

Фото: KazTAG

В Талдыкоргане Алматинской области Казахстана снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.

Статую протестующие пытались снести днем. Появилось видео этого. Теперь опубликовали фото снесенного памятника.

Памятник был открыт в ноябре 2016 года.

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Культ личности Назарбаева начался еще при его президентстве. У него официальный титул "лидер нации".

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.