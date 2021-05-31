Протасевича бьют и подвергают пыткам - Тихановская

Задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста и соучредителя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича бьют и пытают.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Таллине, пишет Reuters.

По ее словам, адвокат, которая посетила Протасевича и его девушку Софию Сапегу, заявила, что у него нет жалоб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основателя Nexta перевели в следственный изолятор КГБ

"Это заявление весьма сомнительно. Протасевич подвергался пыткам и избиению", - прокомментировала Тихановская.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.

Поводом для принудительной посадки лайнера Минск назвал сообщение о взрывчатке на борту. Якобы его получили от террористической организации ХАМАС. Однако боевики отрицают свою причастность.