Проститутка Настя Рыбка рассказала о своей популярности среди российских политиков

Настя Рыбка стала известной благодаря сексу с российским олигархом Дерипаской. Фото: ТСН

Российской екскортницею Настей Рыбкой (Анастасия Вашукевич), которая была связана со скандалом вокруг российского олигарха Олега Дерипаски, теперь интересуются российские политики и министры.

Об этом девушка заявила во время пресс-конференции в пресс-центре издательства Национальной службы новостей.

По мнению Вашукевич, политики хотят провести с ней время, чтобы узнать новые подробности скандала с Дерипаской. Она рассказала, что недавно "отказала за очень большие деньги просто попить кофе одному министру".

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Напомним, что в феврале прошлого года Вашукевич опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования. 26 февраля полиция Таиланда задержала Вашукевич, Александра Кириллова и еще восьмерых россиян за проведения секс-тренингов на территории страны. 13 апреля взяли под арест в местной тюрьме. В январе Рыбка вернулась в Россию и стала фигуранткой дела о вовлечении в занятие проституцией, но вскоре Нагатинский районный суд Москвы прекратил производство по ходатайству следователя об избрании меры пресечения и освободил девушку.