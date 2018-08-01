Проницательные глаза, морщины и кресты - показали впечатляющие портреты эфиопских верующих

Фотограф Роберто Пацци, 44 года, с Майорки, Испания, снял серию портретов мужчин - жителей священного города Лалибела в Эфиопии.

Пацци прожил с местными две недели, изучал культуру и фотографировал их, пишет Daily Mаil.

Фото: Daily Mail

"Чтобы они чувствовали себя комфортно рядом со мной, я сначала подошел к ним с улыбкой, поговорил об их жизни и культуре, а уже потом фотографировал, - сказал он. - Это важно, потому что я пытаюсь сделать души героев моих фотографий видимыми для тех, кто будет их потом рассматривать. Для этого надо поймать спонтанные проявления человека. А это можно сделать только, когда он расслаблен и чувствует себя комфортно."

Жители Лалибела православные. Пацци стремился отразить их религиозность. На фото мужчины изображены с крестами и молитвенниками.

Лалибела славится своими 11 монолитными церквями, высеченными в скалах 900 лет назад.

"Считается, что церкви построили вручную в 12-13 веках, - рассказывает фотограф. - Церковь Святого Георгия сохранилась лучше всего. Традиции людей, живущих здесь, не меняются подобно церквям. Они такие, как и 900 лет назад".

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"Эфиопская Православная Церковь призывает верующих хотя бы раз в жизни побывать в Лалибеле. Паломники со всей страны приходят сюда десятки раз. Местные жители кормят паломников и омывают их усталые ноги", - рассказал Пацци.

Чешскому фотографу Дэвиду Тесинскому удалось отснять кадры массового сеанса экзорцизма. Его устроил священник Мемехир Гирма Уедмума в городе Аддис-Абеба - столице Эфиопии. Сотни людей выстроились в очередь перед церковью. Они верят - целитель с помощью пинков и святой воды освободит их от демонов. Стоимость сеанса равна месячной заработной плате эфиопских жителей.