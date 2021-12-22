Прокуратура просит пожизненное причастным к катастрофе рейса MH17

В суде три дня зачитывали обвинительное заключение. Фото: Reuters

В Нидерландах прокуратура просит пожизненное заключение для всех четырех причастных к сбитию пассажирского рейса MH17 над Донбассом 2014 года.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

До этого в суде три дня зачитывали обвинительное заключение.

Обвинение говорит, что подозреваемые руководили боевиками. Они применили "неизбирательное, спланированное и безразличное насилие", что привело к гибели невинных людей.

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Прокуратура Нидерландов указала, что Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко несут полную ответственность за катастрофу MH17. Хотя физически они не присутствовали при запуске ракеты "Бук".

Слушание по делу приостановили до 7 марта 2022 года. Об этом заявил в конце сегодняшнего заседания главный судья Фредерик Стейнхаус, сообщает УНН.

"Мы приблизились к тому моменту, когда мы будем останавливать слушания до 7 марта, тогда выступит защита", - заявил судья.

На выступ защиты зарезервировали от 6 до 12 дней слушаний.

В Нидерландах во время заседания суда по делу об уничтожении 2014 года самолета рейса MH-17 нидерландские прокуроры заявили, что четверо обвиняемых имели целью сбить украинский военный самолет.