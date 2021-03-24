Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу-телеведущую

Прототип куклы-телеведущей / Instagram RealDoll

Инженеры секс-роботов работают над куклой-телеведущей для ток-шоу в стиле сериала "Мир запада". Она будет оснащена современным искусственным интеллектом.

Поклонники "умных" секс-кукол RealDoll получили возможность познакомиться с новым прототипом компании - AI Harmony. Эта кукла разрабатывается как телеведущая. Об этом пишет Daily Star.

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Представитель компании Брик Доллбенгер объясняет, что дизайн нового поколения кукол с искусственным интеллектом устроит настоящее шоу.

"Делаем прототип куклы, которая сидит, для работы ток-шоу. Она выглядит так, будто смотрит записи, оглядывается и взаимодействует с людьми во время разговора. Нам еще предстоит внести коррективы, но она может постукивать руками по столу во время интервью или складывать их на груди. Мы сможем устроить настоящее шоу с этими девушками", - говорит Доллбенгер.

Новость прозвучала после того, как компания подтвердила, что куклы для ток-шоу - следующий шаг, к которому она приближается. В компании RealDoll показали роботов, которых подрисовывают визажисты, накладывают помаду, тени для век и веснушки.

Искусственный интеллект - способность инженерной системы получать, обрабатывать и применять новые знания и умения.

Гендиректор компании RealDoll Мэтт Макмаллен, описывая последние обновления в куклах RealDoll, сказал, что, хотя базовые модели продают сейчас в розницу по цене $4 тыс, за дополнительные $8 тыс. уже можно купить программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое дает куклам реалистичніе язык и мимику.

"У нас еще нет настоящего искусственного интеллекта, полностью напоминает человеческий разум. Но, думаю, он будет. Это неизбежно", - говорит Макмаллен.

"Дикий запад" - американский фантастический сериал канала HBO. Первый сезон вышел в 2016-м, второй - в 2018-м. По сюжету события происходят в футуристическом парке аттракционов "Край "Дикий запад", где жители - человекоподобные роботы.