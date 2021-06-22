Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию

В США пять человек незаконно переправляли в Россию оптические прицелы и очки ночного видения. Фото: kkbox.com

В США разоблачили масштабную контрабанду тепловизионных оптических прицелов и очков ночного видения в Россию. Подозреваемым предъявили обвинения по делу.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

Среди подозреваемых двое граждан Израиля и русский. Гражданство еще двух человек не разглашают. Фигурантов подозревают в нарушении закона об экспорте оружия. У них не было лицензии на вывоз устройств, имеющих отношение к сфере обороны.

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Они ввозили оптические устройства в РФ в течение почти четырех лет. За это время приобрели десятки прицелов стоимостью $5-10 тыс. Покупки осуществляли под вымышленными именами и уверяли продавцов, что не собираются вывозить купленное с США.

Подозреваемые пользовались поддельными адресами доставки в Россию. В сопроводительных документах указывали, что предметы подпадают под особый контроль и стоят меньше $2,5 тыс.

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