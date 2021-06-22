Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 450
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 810
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1449
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2403
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3330
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 990
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
5
6
3
11
9
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Видео
Все видео
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
В аварии сгорело два танка
В аварии сгорело два танка
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 198
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 810
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 747
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 891
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1494
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 468
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 11:50

Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию

  Комментировать
Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию
В США пять человек незаконно переправляли в Россию оптические прицелы и очки ночного видения. Фото: kkbox.com

В США разоблачили масштабную контрабанду тепловизионных оптических прицелов и очков ночного видения в Россию. Подозреваемым предъявили обвинения по делу.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

Среди подозреваемых двое граждан Израиля и русский. Гражданство еще двух человек не разглашают. Фигурантов подозревают в нарушении закона об экспорте оружия. У них не было лицензии на вывоз устройств, имеющих отношение к сфере обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летом контрабанду научились прятать по-новому

Они ввозили оптические устройства в РФ в течение почти четырех лет. За это время приобрели десятки прицелов стоимостью $5-10 тыс. Покупки осуществляли под вымышленными именами и уверяли продавцов, что не собираются вывозить купленное с США.

Подозреваемые пользовались поддельными адресами доставки в Россию. В сопроводительных документах указывали, что предметы подпадают под особый контроль и стоят меньше $2,5 тыс.

Столичные таможенники перехватили более 60 американских цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из Балтимора, должным образом не задекларировав.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продолжалась четыре года: раскрыли схему контрабанды оптических устройств в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

"Нам объявили, что началася война": 80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 24265
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 11557
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 10746
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5526
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4014
Мир
В российском детском лагере вожатая зарезала коллегу
В российском детском лагере вожатая зарезала коллегу Просмотров: 126
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
 Просмотров: 99
Турция рискнула разрешить впускать к себе русских
Турция рискнула разрешить впускать к себе русских Просмотров: 198
Hyundai за кругленькую сумму купила производителя собак-роботов
Hyundai за кругленькую сумму купила производителя собак-роботов Просмотров: 72
В ПАСЕ передумали наказывать Гончаренко
В ПАСЕ передумали наказывать Гончаренко Просмотров: 243
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
3
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
В аварии сгорело два танка
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 646
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть