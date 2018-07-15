"Продемонстрируют готовность договариваться" - эксперт о встрече Путина-Трампа

После встречи Трампа и Путина могут смягчить антироссийские санкции. Фото - russian.rt.com

Относительный успех Чемпионата мира по футболу не станет поводом для смягчения антироссийских санкций. Однако такая угроза может возникнуть после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Если произойдет какое-то сближение Трампа и Путина, они продемонстрируют готовность договариваться, например, по Сирии, то для части европейских лидеров это может стать аргументом. Если Трамп договаривается, то почему так же не сделать ЕС, где стремятся договариваться с РФ и снимать санкции. И эту идею могут попробовать постепенно продвигать. А Чемпионат по футболу - дополнительный аргумент, что все прошло без эксцессов. Россия может участвовать в глобальной повестке дня. И ничего "страшного", - говорит Владимир Фесенко, передает "24 канал".

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16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии - Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться.