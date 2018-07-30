Министр внутренних дел Италии Сальвини процитировал лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Фото: Affaritaliani.it.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини процитировал лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини в его день рождения.

"Много врагов - много чести" написал политик в Twitter 29 июля в ответ на критическую статью итальянского издания Affaritaliani.it.

Сальвини является лидером партии правых популистов "Лига севера", для которой характерны сепаратистские настроения. Он вместе с другими правыми популистами вошел в состав правительства после выборов этого года.

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Губернатор провинции Лацио Никола Зингаретте заявил, что вице-премьер процитировав Муссолини, который "унизил и уничтожил Италию". "Его враги - это все итальянцы", - сказал Зингаретте. Лидер итальянских социал-демократов Маттео Орфин предложил Сальвини извиниться или покинуть пост.

Сторонники оправдывают министра. Мол, фразу приписывают также римскому правителю Юлию Цезарю и полководцу Священной Римской Империи Георгу фон Фрундсберг.

Министр внутренних дел Италии и вице-премьер-министр Сальвини заявил, что Крым "законно" принадлежит России. Это произошло во время спора с журналисткой Washington Post Лалли Уэймут, который назвал референдум 2014 фейковый. "Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма к Российской Федерации, - заявил итальянец. -На самом деле нелегитимной была смена власти в то время в Киеве. Состоялась псевдореволюция, финанована иностранными государствами, подобно беспорядков на Ближнем Востоке, так называемой Арабской весны. "Есть несколько исторически российских зон с российской культурой и традициями, которые легитимно принадлежат Российской Федерации", - заявил Сальвини. Также главный полицейский Италии незаконно посещал Крым и встречался там с Путиным.