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понедельник, 08 марта 2021 12:57

"Про мою семью врали" - Меган Маркл жестко высказалась про королевскую семью

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&quot;Про мою семью врали&quot; - Меган Маркл жестко высказалась про королевскую семью
Ранее в британских газетах появились обвинения в адрес герцогини от ее бывших помощников. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что королевская семья клеветала ее семью и заставляла воздерживаться от публичных выступлений.

Об этом она рассказала в интервью телеведущей Опре Уинфри, сообщает "Укринформ".

Ранее в британских газетах появились обвинения в адрес герцогини от ее бывших помощников. Маркл приписывали издевательства и необоснованные претензии.

На вопрос, молчание Меган Маркл объяснялось ее собственным желанием, или это было давление родственников мужа, жена принца Гарри ответила: "Последнее".

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Она согласилась на это, потому что думала, что будет защищена, но это оказалось не так.

"Я не знаю, как королевская семья могла ожидать, что мы все еще будем просто молчать, если дворец играет активную роль в распространении лжи о нас", - подчеркнула Меган Маркл.

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл ждут 2-го ребенка. Полтора года назад герцогиня родила первенца Арчи Маунтбэттен-Виндзора.

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