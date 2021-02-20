Принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына

Член британской королевской семьи, принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек Бруксбенк показали своего новорожденного сына.
Мальчика назвали Августом Филиппом Хоуком Бруксбенк. Об этом сама принцесса рассказала в Instagram.
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"Наши сердца полны любви к этой маленькой человека, это невозможно выразить словами. Мы рады, что можем поделиться с вами этими фотографиями", - отметила она.
Снимки сделала акушерка, которая пришла навестить роженицу и ребенка.
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32-летняя шведская топ-модель Эльза Хоск и ее любимый Том Дэйли, впервые стали родителями. 11 февраля ангел Victoria's Secret родила дочь. Девочку назвали Тууликки Джоан - в честь мамы и бабушки Эльзы.
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