Принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына

Принцесса Евгения с мужем рассказали, как назвали первенца. Фото: Instagram

Член британской королевской семьи, принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек Бруксбенк показали своего новорожденного сына.

Мальчика назвали Августом Филиппом Хоуком Бруксбенк. Об этом сама принцесса рассказала в Instagram.

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"Наши сердца полны любви к этой маленькой человека, это невозможно выразить словами. Мы рады, что можем поделиться с вами этими фотографиями", - отметила она.

Снимки сделала акушерка, которая пришла навестить роженицу и ребенка.

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32-летняя шведская топ-модель Эльза Хоск и ее любимый Том Дэйли, впервые стали родителями. 11 февраля ангел Victoria's Secret родила дочь. Девочку назвали Тууликки Джоан - в честь мамы и бабушки Эльзы.