Принца Гарри выгнали из "Британской ассоциации рыжих"

Принц Гарри / Getty Images

"Британская Ассоциация рыжих" обвинила принца Гарри, что наносит ущерб репутации рыжеволосых своим отношением к королевской семье.

Члены "Британской ассоциации рыжих" исключили Гарри из своих рядов. Это произошло после того, как он и его жена Меган Маркл прошлом месяце сделали интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри, в которых обвинили британскую монаршую семью в расизме и других неприятных вещах. Об этом пишет Daily Star.

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Гарри был один из самых известных современных британских рыжих. 36-летний принц в интервью сказал, что был "в ловушке" в семье, "разочаровался" в отце, принце Чарльзе, и поссорился с братом, принцем Уильямом.

Меган рассказала, как один из членов королевской семьи вроде выразил Гарри опасения щодо цвета кожи их сына Арчи. Позже принц Уильям возразил, что их семья расистская.

"Мы ожидали, что Гарри поднимет флаг сообщества рыжих. Мы же известны своим вспыльчивым характером. Но то, как он публично Обнародовал свое грязное белье и целился в семью, создавая проблемы для нашей любимой королевы - это не про нас. То, что он сделал, эгоистично. Если честно, он больше похож на блондина, чем на рыжего. Опозорил рыжих и может считать себя отлученным от "Церкви". Слава богу, он все равно лысеет", - сказал председатель Ассоциации Гэри Смитерс.

Гарри и Меган живут в Калифорнии после того, как объявили о своем решении отказаться от королевских обязанностей в начале 2020-го, и переехали жить в США и Канаду. Их интервью с Опрой Уинфри транслировали, когда 99-летний дедушка Гарри, принц Филипп, лечился от сердечных заболеваний в больнице.