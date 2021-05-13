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среда, 19 мая 2021 07:30

Принц Гарри женился на Меган Маркл
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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

19 мая 2018-го, 3 года назад, в часовне святого Георгия Виндзорского замка внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри, женился на американской актрисе Меган Маркл.

Пара познакомился в 2016-м. 27 ноября 2017-го объявила о помолвке. В том же месяце Маркл завершила свою карьеру актрисы.

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Дизайн кольца придумал сам Гарри. В центре композиции большой бриллиант, два других взяты из коллекции покойной матери Гарри - принцессы Дианы. Перед свадьбой, которое профинансировало королевская семья, Маркл приняла британское подданство и изменила веру, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в Англиканской церкви. После свадьбы Меган получила титул герцогини Сассекском.

Венчание провел глава Англиканской Церкви Джастин Уэлби. Невеста была в лаконичной платья из тяжелого белого шелка. На изготовление 5-метровой фаты, расшитой по краям цветочным узором, символизирующим 53 страны британского Содружества наций, понадобилось несколько часов ручного труда. Фату поддерживала бриллиантовая тиара с королевской коллекции, изготовленная в Англии в 1932 году.

Пажами Маркл были 7-летние близнецы Брайан и Джон Малруни, сыновья подруги Меган, канадской стилистике Джессики Малруни. Боярином жениха - его старший брат, принц Уильям. Оба прибыли на свадьбу в униформе полка дворцовой кавалерии.

На свадебной церемонии было около 600 гостей. Среди них - телеведущая Опра Уинфри, сэр Элтон Джон, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Джордж и Амаль Клуни. На самой свадьбе в Виндзорском замке были более 1,2 тыс. представителей общественности. Невесты не приглашали британских и иностранных политиков.

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Дата
19
мая

Принц Гарри женился на Меган Маркл

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