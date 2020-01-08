Принц Гарри и Меган Маркл оставляют королевскую семью. Официальное заявление

Принц Гарри и его жена уходят из королевской семьи. Фото: КП

Британский принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл объявили о намерении выйти из королевской семьи, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь.

"Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", говорится в официальном заявлении супругов.

Гарри и Меган планируют "балансировать" между Соединенным Королевством и Северной Америкой. "Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с умением ценить королевские традиции, в которых он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации", - говорят супруги.

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Принц Гарри и Меган Маркл не назвали причину своего решения.

В 2019 году герцог критиковал медиа за "травлю" его жены. Он сравнивал отношение представителей СМИ к Маркл с их отношением к его матери, принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекских родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.