Президента срочно госпитализировали

Жаира Болсонару госпитализировали. Фото: Reuters

Президента Бразилии 66-летнего Жаира Болсонару госпитализировали в военную больницу.

Об этом сообщило издание Reuters.

Лидера Бразилии госпитализировали для обследования. 14 июля у него появились резкие боли в животе. Точные детали пока выясняются.

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В сентябре 2018 года Болсонару получил ножевое ранение в живот на предвыборном митинге. Он перенес две срочные операции. Также политику успешно удалили почечные камни.

С начала пандемии коронавируса Болсонару выступал против использования защитных масок, соблюдение изоляции и дистанции. Он называл коронавирус маленьким гриппом и впоследствии сам заразился. Несмотря на это, он продолжал критиковать меры бразильских штатов и муниципалитетов по сдерживанию коронавируса, в частности, из-за их влияния на экономику.

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время мотопробега не соблюдал введенных ограничений из-за коронавируса. Он должен заплатить штраф, почти €90, за то, что не носил защитную маску во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу.