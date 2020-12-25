Президента оштрафовали на $3,5 тысячи за фото без маски

Это фото обошлось Себастьяну Пиньере в $3,5 тыс. / Twitter

Президента Чили Себастьяна Пиньеру оштрафовали на $3,5 тыс после того, как позировал для фото на пляже без маски, а это нарушение карантинных ограничений. О штрафе заявили в Минздраве страны.

В Чили действуют строгие правила ношения масок в общественных местах, и их нарушения караются большими штрафами и даже тюремным заключением. Об этом пишет CNN.

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Пиньера извинился и заплатил штраф. Он пояснил, что гулял по пляжу возле своего дома в приморском городе Качагуа, когда женщина узнала его и попросила сфотографироваться. На Селфи президент и женщина стоят близко друг к другу в солнечный день и без масок.

Ранее Пиньеру сфотографировали на вечеринке с пиццей во время протестов против неравенства, которые происходили в Сантьяго в 2019 году. Позже сняли на площади, которая ранее была центром акций протеста, когда из-за карантина чилийцы должны были сидеть дома.

Пик коронавируса пришелся в Чили на май-июнь - во время зимы в южном полушарии. Пошел на спад до ноября. Однако количество новых случаев сейчас снова растет, что повлекло новые карантинные ограничения.

В Чили на 19 млн населения почти 600 тыс. больных на коронавирус. 16,3 тыс. погибли.