Президента "одели" в образ Гитлера: полиция начала расследование

Недовольные французы одели Макрона в образ Гитлера. Фото: francebleu

Во вторник, 20 июля, прокуратура французского города Тулон начала расследование в отношении рекламных щитов, на которых президента Франции Эммануэля Макрона изобразили в образе Адольфа Гитлера.

Об этом сообщило издание France Bleu.

Рекламу разместили в Тулоне и в коммуне Ла-Сейн-сюр-Мер. Макрона изобразили в образе Гитлера и рядом на красном фоне белыми буквами написали: "Покорись. Сделай прививку". Рядом разместили аббревиатуру названия партии Макрона LREM - "Вперед, Республика".

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Один из щитов обозначили надписью "позор". Полицейский участок Тулона ведет расследование. Хотят найти автора изображения.

Во Франции вандалы разгромили и ограбили два центра вакцинации от коронавируса на фоне усиления карантинных ограничений. Более 100 тыс. митингуючих собрались на демонстрации, чтобы осудить новые коронавирусные правила. Речь идет об обязательной вакцинации медицинских работников и введение пропусков в большинство общественных мест.