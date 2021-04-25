Президент выразил соболезнования семьям погибших в подводной лодке

Президент Джоко Видодо / Reuters

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402 в Балийском море и выразил соболезнования семьям экипажа. На борту судна погибли 53 человека.

Подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь во время учений 21 апреля. Несколько дней продолжалась поисковая операция, но безуспешно. Об этом пишет "Украинская правда".

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"Армия и флот изменили статус подводной лодки с "потеря связи" на "затонула". Весь индонезийский народ глубоко скорбит из-за этой трагедии", - заявил Видодо.

Подводная лодка перестала выходить на связь в среду, когда готовилась провести торпедное обучения. После этого опустилась на глубину 600-700 м. При этом была рассчитан на погружения не глубже 500 м, а запасы кислорода в ней были ограничены.

В субботу стало известно, что во время поисковой операции нашли обломки лодки недалеко от острова Бали. Среди найденных вещей была бутылка смазки для перископа и прибор, который используется для защиты торпед.

В поисковой операции подводной лодки участвовали австралийский фрегат "Балларат" и американский разведывательный самолет "Посейдон".