"Президент США неправильно оценивает, с кем имеет дело" - обзор мировой прессы

Путин вроде бы говорит Байдену: "Между нами много личной химии". А в плячшеке пробирке : "Новичок" / Карикатура The Times

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ о саммите президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Встреча состоялась вчера, 16 июня, после обеда в швейцарской Женеве и продолжалась меньше запланированного.

"Реакции на встречу Байдена и Путина - от "положительной" до "тревожной", Reuters, Великобритания

Байден и Путин на своем первом саммите договорились вести дальше переговоры по контролю над вооружениями и по кибербезопасности.

"Байден делает выводы из неудач прошлых администраций США в отношениях с Путиным. Каждый предыдущий глава Белого дома ошибался, пытаясь умиротворить Путина, и закрыть глаза на российские внутренние авторитарные притеснения", - говорит российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

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"Тревожно слышать, как Байден говорит, что репутация Путина подпорчена. Ведь люди уже верят, что он вмешивался в выборы в США и других странах. Путин не слишком заботится, как его видят другие. Не менее тревожным было заявление главы Белого дома, что если Навальный умрет, это повредит имиджу Путина и его отношениям с миром. Президент США неправильно оценивает, с кем имеет дело", - говорит сенатор-республиканка Линдси Грэм.

"Это был не саммит, а встреча. Ожидания оправдались - ни одна сторона не слишком чего-то ждала. Для сотрудничества у них немного перспектив. Поэтому результаты были небольшими, однако потенциально полезными - восстановление ядерных переговоров и возвращения послов между странами. Но настоящим испытанием станет то, изменит ли Россия поведение, смягчит ли враждебные действия против США и Европы", - говорит старший аналитик "Центра американского прогресса" Макс Бергманн.

"Стендап-комик Путин", Rzeczpospolita, Польша

Практически никто не ожидал прорыва в Женеве. Поэтому почти все были правы. Мы осознали, что Россия и США - разные цивилизации. Хотя Путин делает все, чтобы показать, что там, на Западе, все такие же циничные и злые, как и он.

Само приглашение поговорить с лидером крупнейшей страны - удача для Путина. Он появился с Байденом. Другие лидеры, правда, в последние дни на саммитах от "Большой семерки" до ЕС и НАТО тоже появлялись . Просто толпа руководителей государств была с Байденом. Но это такое

Кроме того, во время длительной пресс-конференции Путину дали возможность тотально критиковать США и Запад. Это было стендап-выступление (сольное юмористическое выступление комика перед живой аудиторией. - Gazeta.ua) под лозунгом - "Вы ничем не отличаются от меня, почему же у вас хватает наглости читать мне лекции, беспокоить меня правами человека и Навальным".

"Байден называет меня убийцей, но он сам такой. У вас афроамериканцев бьют и стреляют им в спину, ваши дроны убивают мирных жителей в Афганистане, а ваши спецслужбы мучают в секретных тюрьмах", - говорил Путин.

Язык Путина больше подходила для выступления стендапера, у которого хорошо заходит абсурд, где есть доля правды, чем для дипломата, готового говорить о ценностях сложными терминами.

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Такие выступления не следует переоценивать. Но учитывая огромную аудиторию, которую имел Путин, нельзя игнорировать. Байден ответил на это на своей пресс-конференции, заявив, что Россия ухудшила имидж при Путине, что мало фундаментальные последствия для ее экономики, и для будущего тоже. Путин не хочет этого признавать.

В сем калейдоскопе теряются ключевые вопросы для Америки и Европы. Оба без решения. Россия заявляет, что не будет менять имперской политики. И если захочет, еще раз докажет это в Украине. Зато Америка заявляет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Так и не знаем, видит ли Москва для себя риск в этом противопоставлении позиций.

"Байден пытался решить с Путиным дела, а не поговорить по душам", New York Times, США

Никто из увлечением не заглядывал ни в чью душу. Никто никого не называл убийцей. Судя по всему, долгожданная встреча Байдена с Путиным не была ни теплой, ни, тем более, жаркой.

Став пятым главой США, который встретился с Путиным, Байден попытался наладить рабочие отношения, лишенные лести предшественника, или собственных воинственных формулировок, которые употреблял в отношении главы Кремля в прошлом. Эти двое появились после трехчасовых встреч, проговорив подробный список споров без намека на решение, без признаков личного контакта. Их оценки друг друга были вежливыми, но сдержанными.

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Тот факт, что Байден и Путин выступили на отдельных пресс-конференциях, сам по себе признак прохлады в отношениях. С 1989 года, когда Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев вместе обратились к журналистам после встречи на высшем уровне на Мальте, совместные выступления в СМИ стали нормой для американских и российских лидеров. Байден предпочел не делить сцену с Путиным.

Решение провести встречу было разрывом с линией администрации Обамы, частью которой был Байден. После того, как Россия вторглась в Украину в 2014-м, президент Обама при поддержке вице-президента Байдена, попытался изолировать Путина. Он выбросил Россию из "Большой восьмерки" - группы наиболее промышленно развитых стран мир и отказался встретиться с ним. Байден отказался от этого подхода.

Байден сделал ставку на то, что лучше выразить Путину уважение и поддержать его статус, который возникает от встречи с президентом США, в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. Цель - не улучшить ситуацию, а не допустить ее ухудшения. Предложение встречи в Женеве могло помешать Путину сделать агрессивные действия в последние недели, учитывая, что отозвал, хотя бы частично, войска с границы с Украиной, и допустил медиков к Навальному, который был на грани смерти

"Раньше казалось, что жизнь висит на волоске во время встреч лидеров США и России. Больше такого нет", The Guardian, Великобритания

Встреча Байдена с Путиным выглядела как саммит, звучала как саммит, и в некоторых смыслах была им. Но это не был саммит сверхдержав Востока и Запада как в ХХ в. Это была двусторонняя встреча руководителей двух важных стран, отношения между которыми в настоящее время, возможно, сложнее, чем были в период холодной войны. Однако жизнь на Земле не висела на волоске, как прежде.

На протяжении своей истории Россия часто была одновременно сильной и слабой как дома, так и за рубежом. Сейчас, в век растущей мощи Китая, нечто похожее можно сказать и о США. Возможно, самое важное в этой встрече то, что она вообще состоялась. Потому что эти две страны больше не управляют Землей.

Первое президентское турне Байдена Европой мало подтвердить его заявление, что США вернулись на мировую арену после хаоса времен Трампа. Но уроки Женевы и предыдущих встреч Байдена в "Большой семерке" и НАТО в том, что США вернулись по-другому в другой мир.

Непосредственным доказательством является то, что на встречах "Большой семерки" и НАТО больше внимания уделяли Китая, а не России. Китай критиковали за внутренние репрессии и необъяснимое поведение во время пандемии. Россию за биологическую и кибероружие. Китай обвиняли в экспансионистских намерениях, росте военных амбиций. Похожую политику России критиковали по Украине, накопления вооружений и хакерских атак.

Смещение акцента на Китай является большим стратегическим событием. В частности, заметна переориентация НАТО. Но возникает серьезный вопрос, имеют ли западные страны волю и ресурсы противодействовать? Запад может ставить цели, но еще нужны средства.

США и Россия остаются великими державами, но каждая из них ослабла и должен действовать в новом глобальном контексте.