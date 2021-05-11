Президент распустил парламент и назначил новые выборы

Президент Армении Армен Саркисян распустил парламент. Фото: radiovan

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания, парламента, и назначении новых выборов.

Об этом говорится на официальном сайте президента Армении, пишет Радио Азатутюн.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Однако старый парламент все равно будет функционировать до избрания нового.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В армянском музее появился украиноязычный аудиогид

Ранее Национальное собрание два раза подряд не выбрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

Таким образом, Национальное собрание седьмого созыва, согласно достигнутой между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями договоренности, силой закона распустили.

Армения приобрела в России истребители Су-30СМ без ракет "воздух-воздух".