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вторник, 11 мая 2021 10:40

Президент распустил парламент и назначил новые выборы

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Президент распустил парламент и назначил новые выборы
Президент Армении Армен Саркисян распустил парламент. Фото: radiovan

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания, парламента, и назначении новых выборов.

Об этом говорится на официальном сайте президента Армении, пишет Радио Азатутюн.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Однако старый парламент все равно будет функционировать до избрания нового.

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Ранее Национальное собрание два раза подряд не выбрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

Таким образом, Национальное собрание седьмого созыва, согласно достигнутой между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями договоренности, силой закона распустили.

Армения приобрела в России истребители Су-30СМ без ракет "воздух-воздух".

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Дата
11
мая

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