Президент Франции заразился коронавирусом

Макрон болен на коронавирус. Фото:www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Это подтверждает Елисейский дворец.

Об этом сообщили SkyNews.

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Теперь он будет изолирован на 7 дней, но продолжит работать удаленно.

В коротком заявлении не содержится подробностей о симптомах, которые были у президента Франции.

"Он будет продолжать работать и заниматься своей деятельностью на расстоянии", - добавили в заявлении.

В Европе больше всего больных вчера зарегистрировали в Великобритании, Италии, Германии, Франции и Нидерландах.