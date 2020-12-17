Президент Франции заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Это подтверждает Елисейский дворец.
Об этом сообщили SkyNews.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы рассказали, кому из мировых лидеров доверяют больше всех
Теперь он будет изолирован на 7 дней, но продолжит работать удаленно.
В коротком заявлении не содержится подробностей о симптомах, которые были у президента Франции.
"Он будет продолжать работать и заниматься своей деятельностью на расстоянии", - добавили в заявлении.
В Европе больше всего больных вчера зарегистрировали в Великобритании, Италии, Германии, Франции и Нидерландах.
×
Комментарии