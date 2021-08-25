Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд в 2019 году обсуждали евроинтеграцию Украины. Фото: president.gov.ua

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена, что Европейский Союз должен набраться смелости в плане расширения. Однако пока Украина не подходит под требования членства в ЕС.

Об этом шла речь в интервью Кальюлайд "Европейской правде".

"Или мы предлагаем полное членство, или создаем новый формат для трех амбициозных государств - Украины, Молдовы и Грузии", - отметила президент.

Она уверена, что ЕС нужно принимать какое-то решение в отношении восточных партнеров и не тянуть.

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"Вступление в ЕС предполагает кучу условий. Откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с соседями. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - добавила она.

Президент заверила, что Евросоюз пойдет навстречу и будет помогать, "но работу выполнять вам, и это тяжело".

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 64% украинцев, в НАТО - 54%. Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но и в старших категориях не менее половина респондентов - за движение Украины в западном направлении.