Президент Аргентины вляпался в скандал

Президент Аргентины Альберто Фернандес выступает на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Буэнос-Айресе, 9 июня 2021-го / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес оскорбил соседей и вызвал региональный расовый скандал.

Во время визита в Буэнос-Айрес испанского премьера Педро Санчеса, Фернандес неприятно охарактеризовал происхождения соседних народов. Об этом пишет Reuters.

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"Мексиканцы произошли от индейцев, бразильцы пришли из джунглей, а мы, аргентинцы, пришли с кораблей. Это были корабли, которые приплыли из Европы", - сказал Фернандес.

Он имел в виду, что многие европейские мигранты создали аргентинскую нацию. Однако прозвучало это как оскорбление для соседних бразильцев. Позже он принес извинения за такие слова и сказал, что разнообразие его страны - то, чем можно гордиться. Фернандес взял фразу из песни местного музыканта Лито Неббу, поклонником которого себя не раз называл.

Слова президента вызвали вирусное распространение в соцсетях. Многие критиковали Фернандеса за расизм.

"Я не хотел никого обидеть. В любом случае кто бы ни чувствовал себя оскорбленным, приношу свои извинения", - сказал в ответ президент.

Бразильские СМИ опубликовали заявления Фернандеса. Многие в соцсетях шутили, что бразильский правый президент-популист Жаир Болсонару будет рад ответить левом лидеру Аргентины, сказав тоже что-то уязвимое.

Болсонару взамен опубликовал в Twitter свою фото в головном уборе туземцев, среди коренных жителей, пошутив над словами коллеги. Единственной подписью под фото бразильского главы государства было слово "Джунгли", окруженное смайликами и бразильским флагом.

Зато Эдуардо Болсонару - конгрессмен и сын президента Бразилии назвал эти слова Фернандеса "расистскими".

"Корабль Аргентины - это тонущий корабль", - написал он в Twitter, имея в виду экономические проблемы Буэнос-Айреса.

Аргентинская экономика после трех лет сокращения ожидает восстановления на фоне новостей о преодолении пандемии в мире.