Преступники научили обезьян воровать у людей деньги

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 774
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 369
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 90
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 441
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1197
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4059
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
6
7
3
5
У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика
У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие
В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие
Видео
Все видео
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 774
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2952
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 342
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 04:12

Преступники научили обезьян воровать у людей деньги

  Комментировать
Преступники научили обезьян воровать у людей деньги
Злоумышленники часто дрессируют обезьян, чтобы использовать в преступной деятельности. Фото: focus.ua

В Индии задержали грабителей, которые обучили обезьян запугивать людей и красть у них деньги.

Мужчина сообщил в полицию, что трое неизвестных украли у него 6 тысяч рупий, пишет Daily Mail.

"Пострадавший находился в моторизованной рикше, грабители забрались в неё и посадили одну обезьяну на переднее сиденье, а другую — на заднее. Обезьяны взяли деньги, которые у адвоката были в кошельке, и преступники убежали вместе с ними", — рассказали в полиции Нью-Дели.

Двоих преступников задержали, а дрессированных обезьян передали в Центр спасения диких животных Нью-Дели. Третьего подозреваемого объявили в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволенная работница украла из офиса 1,2 миллиона гривен

Злоумышленники часто дрессируют обезьян, чтобы использовать в преступной деятельности.

В 2020 году в Индии стая обезьян напала на медицинского работника и украла образцы крови пациентов с положительным результатом на Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Преступники научили обезьян воровать у людей деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 10863
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 8649
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 4923
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4797
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
 Просмотров: 4059
Мир
Полет дрона на Марсе снова перенесли
Полет дрона на Марсе снова перенесли Просмотров: 9
В Турции сделали заявление относительно ситуации на Донбассе
В Турции сделали заявление относительно ситуации на Донбассе Просмотров: 288
Байден принял решение о выводе войск из Афганистана
Байден принял решение о выводе войск из Афганистана Просмотров: 117
"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации" - Кулеба после встречи с главой Госдепа
"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации" - Кулеба после встречи с главой Госдепа 1 Просмотров: 351
Байден провел телефонный разговор с Путиным - что обсудили
Байден провел телефонный разговор с Путиным - что обсудили Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
8
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 803
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть