Преступники научили обезьян воровать у людей деньги

Злоумышленники часто дрессируют обезьян, чтобы использовать в преступной деятельности. Фото: focus.ua

В Индии задержали грабителей, которые обучили обезьян запугивать людей и красть у них деньги.

Мужчина сообщил в полицию, что трое неизвестных украли у него 6 тысяч рупий, пишет Daily Mail.

"Пострадавший находился в моторизованной рикше, грабители забрались в неё и посадили одну обезьяну на переднее сиденье, а другую — на заднее. Обезьяны взяли деньги, которые у адвоката были в кошельке, и преступники убежали вместе с ними", — рассказали в полиции Нью-Дели.

Двоих преступников задержали, а дрессированных обезьян передали в Центр спасения диких животных Нью-Дели. Третьего подозреваемого объявили в розыск.

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Злоумышленники часто дрессируют обезьян, чтобы использовать в преступной деятельности. В 2020 году в Индии стая обезьян напала на медицинского работника и украла образцы крови пациентов с положительным результатом на Covid-19.