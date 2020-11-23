Преследование из-за митингов: беларусский артист сбежал в Украину

Змитер Сосновский сбежал с Беларуси в Украину. Фото: kurs.com.ua

Белорусский музыкант и лидер группы "Стары Ольса" Змитер Сосновский бежал в Украину из Беларуси.

Его начали преследовать за участие в митингах и акциях протеста, сообщил на странице в Facebook.

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"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторовичу, моей семье, семье, которая спасла, конспиративному дому, гаражу, мальчикам, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Евгению, полковнику, и еще многим хорошим людям. Живе вечна. Мы победим ". - написал Сосновский.

Белорусским священникам запретили выходить на акции и выражать свое мнение.