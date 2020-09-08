Преподавательница умерла от коронавируса во время видеозанятия

Паола де Сімоне / Twitter

В Аргентине преподаватель университета в Буэнос-Айресе, умерла от коронавируса во время видеоурока.

Профессор Паола де Симоне, 46 лет, вела из дома видеозанятия для около 40 студентов. Уже несколько недель болела COVID-19. Во время лекции стало плохо. Не успела сказать, где живет. Когда домой пришел муж, женщина была уже мертва. Об этом пишет польская Gazeta.pl.

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Паола преподавала в университете политику и международные отношения. Около месяца назад заболела на коронавирус. Несмотря на это, продолжала занятия онлайн. Несколько дней назад ей стало хуже. В соцсетях написала, что признаки болезни не проходят уже несколько недель.

В среду, 2 сентября, во время занятия женщине стало внезапно хуже. Сначала студенты отметили, что преподавательница перестала переключать слайды. Затем заметили, что ей трудно дышать. Попросили сказать адрес, чтобы вызвать скорую помощь. Однако, к сожалению, она уже не отвечала.

Студентам показалось, что преподавательнице удалось дозвониться до мужа, и позвать на помощь. Однако, когда тот пришел, было поздно.

Муж покойной - врач скорой. У женщины осталась сиротой дочь.

"Смерть Паули - печальный пример, чтобы каждый из нас припомнил себе, что коронавирус - правдивая угроза, а не выдумка", - сказала ее подруга Сильвина Стерин Пенсел.