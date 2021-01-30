Преподаватель вел онлайн-курс после собственной смерти

Преподаватель не оставил студентов после смерти. Фото: Reuters

В Монреальском университете Конкордия студенты слушали лекции преподавателя, который умер в 2019 году.

Это выяснилось после того, как один из них прислал электронное письмо своему профессору, но в ответ получил некролог, пишет Slate.

"Извините, но я здесь нашел, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он все еще дает лекции и буквально остается моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но ЧТО", - написал он в Twitter.

В университете подтвердили, что Франсуа-Марк Ганьон, который много лет преподавал историю искусств, создал лекции в рамках онлайн-каталога курсов Конкордии. После его смерти университет продолжил использовать их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада ужесточила карантинные меры для приезжих

Ранее лекции были предназначены для специального онлайн-класса, а не для курсов, которые перешли в Интернет в результате пандемии.



